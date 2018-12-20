Рада продлила мораторий на продажу земли

Фото: парламент (РБК-Украина, Виталий Носач)

Кабмину поручено до 1 марта разработать закон об обороте земель с/х назначения

Верховная рада Украины 20 декабря поддержала законопроект №9355-5 "О внесении изменений в раздел Х "Переходные положения" Земельного кодекса Украины о продлении запрета отчуждения сельскохозяйственных земель". За документ проголосовал 231 парламентарий, передает корреспондент РБК-Украина.

Таким образом, мораторий на отчуждение сельскохозяйственных земель продлен до 2020 года.

"В пунктах 14 и 15 раздела Х "Переходные положения" Земельного кодекса Украины (Ведомости Верховной Рады Украины, 2002 г., № 3-4, ст. 27) цифры "2019" заменить цифрами "2020", - говорится в тексте закона.

Так, документ вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Законом поручается Кабинету министров Украины до 1 марта 2019 года разработать и внести на рассмотрение парламента проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

РБК-Украина ранее, ссылаясь на источник, сообщало, что в четверг парламент не сможет принять ни один из 16-ти поданных законопроектов о продлении запрета отчуждения земель сельскохозяйственного назначения. Собеседник отмечал, что ни за один из 16 законопроектов нет необходимого количества голосов.

Напомним, комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений рекомендовал Раде одобрить законопроект №9355-5 о продлении моратория на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения.

Так, во вторник Рада поддержала включение 16 законопроектов о продлении моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Это решение поддержали 235 парламентариев. Отметим, что нардепы с третьего раза смогли включить законопроекты в повестку дня.

Отметим, глава Верховной рады Андрей Парубий в понедельник анонсировал, что ВР сможет рассмотреть блок вопросов о продлении моратория на продажу земель в четверг, 20 декабря.