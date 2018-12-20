Рада подовжила мораторій на продаж землі

Фото: парламент (РБК-Україна, Віталій Носач)

Кабміну доручено до 1 березня розробити закон про обіг земель с/г призначення

Верховна рада України 20 грудня підтримала законопроект №9355-5 "Про внесення змін до розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель". За документ проголосував 231 парламентар, передає кореспондент РБК-Україна.

Таким чином, мораторій на відчуження сільськогосподарських земель продовжено до 2020 року.

" У пунктах 14 та 15 розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27) цифри "2019" замінити цифрами "2020", - сказано у тексті закону.

Так, документ набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Законом доручається Кабінету міністрів України до 1 березня 2019 року розробити і внести на розгляд парламенту проект закону про обіг земель сільськогосподарського призначення.

РБК-Україна раніше, посилаючись на джерело, повідомляло, що в четвер парламент не зможе прийняти жоден з 16-ти поданих законопроектів про продовження заборони відчуження земель сільськогосподарського призначення. Співрозмовник відзначав, що ні за один з 16 законопроектів немає необхідної кількості голосів.

Нагадаємо, комітет з питань аграрної політики та земельних відносин рекомендував Раді схвалити законопроект №9355-5 про продовження мораторію на відчуження земель сільськогосподарського призначення.

Так, у вівторок Рада підтримала включення 16 законопроектів про продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Це рішення підтримали 235 парламентарів. Відзначимо, нардепи з третього разу змогли включити законопроекти до порядку денного.

Відзначимо, глава Верховної ради Андрій Парубій у понеділок анонсував, що ВР зможе розглянути блок питань про продовження мораторію на продаж земель у четвер, 20 грудня.