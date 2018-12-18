Рада включила законы о моратории на продажу земли в повестку дня

Фото: глава парламента Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Нардепы с третьего раза поддержали включение проектов

Парламент поддержал включение шестнадцати законопроектов о продлении моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Такое решение поддержали 235 парламентариев, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, нардепы с третьего раза смогли включили законопроекты в повестку дня для принятия решения в четверг, 20 декабря. Сначала включение поддержали только 216 и 224 нардепа.

Таким образом, в повестку дня включен законопроект №9355 "О внесении изменений в раздел Х "Переходные положения" Земельного кодекса Украины о продлении запрета отчуждения земель сельскохозяйственного назначения" и 15 альтернативных к нему.

Напомним, комитет ВР по вопросам аграрной политики планирует во вторник, 18 декабря, рассмотреть более 15 законопроектов о моратории на отчуждение земель.

Как сообщало РБК-Украина ранее, глава Верховной рады Андрей Парубий анонсировал, что нардепы смогут рассмотреть блок вопросов о продлении моратория на продажу земель в четверг, 20 декабря.

Агентство также писало, что в начале декабря в Раду внесли пять законопроектов о продлении моратория на продажу земли.

Подчеркнем, глава государства Петр Порошенко подчеркивал, что сейчас нет шансов на снятие моратория на продажу земли и запуск соответствующего рынка. Такое заявление президент сделал в ходе ежегодного обращения к украинскому парламенту.