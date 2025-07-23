Рада прийняла законопроект про НАБУ та авіакатастрофа з винищувачем Mirage-2000: новини за 22 липня

Більшість компонентів - з Китаю. ГУР оприлюднило дані про складові нового російського БпЛА

Йдеться про дрон, який ворог використовує як фальш-ціль та розвідник. Він також може нести бойову частину вагою до 15 кг. Апарат має фюзеляж типу дельта-крило, подібний до Shahed-136, але значно менший.

За даними ГУР, всі складові та блоки на БпЛА - китайського походження. Майже половина з них від однієї китайської компанії CUAV Technology. Це польотний контролер з автопілотом, навігаційні модулі та антени, датчик повітряної швидкості і трубка Піто.

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Данська компанія Terma надасть передові сенсорні технології та системи ситуаційної обізнаності, а українським партнером буде компанія Odd Systems.

Новий комплекс зможе виявляти, відстежувати та знищувати дрони - від Mavic до розвідувальних і ударних БПЛА.

Війна затягується: Свириденко хоче нову програму з МВФ

За словами прем'єрки, світові донори поки що виділили лише половину з передбачуваних 75 млрд доларів, необхідних для бюджету на наступні два роки.

Термін дії кредитної програми МВФ на суму близько 16 млрд доларів спливає 2027 року, невизначеність щодо тривалості війни, ймовірно, призведе до обговорення нового плану під час огляду кредитора наступного місяця.

"Якщо базовий сценарій припускатиме, що війна продовжиться наступного року, досить імовірно, що у нас буде нова програма МВФ", - заявила Свириденко.

ВР підтримала законопроєкт 12414, який обмежує повноваження НАБУ та САП

Верховна Рада ухвалила закон, який надає повноваження генпрокурору втручатися в діяльність антикорупційних органів. Як повідомив нардеп Железняк, законопроєкт підтримали 263 нардепи.

Можуть відправити на війну: Польща закликала своїх громадян виїхати з Росії

У МЗС Польщі нагадали, що Росія закрила генеральні консульства Польщі в Санкт-Петербурзі та Калінінграді. На цьому тлі можливість надання прямої консульської допомоги громадянам Польщі стає дедалі складнішою.

"У разі різкого погіршення ситуації з безпекою, закриття кордонів або інших непередбачених ситуацій евакуація може виявитися значно ускладненою або навіть неможливою", - додали у відомстві.

Трамп висловився про можливість зустрічі з Путіним у Китаї

Президент США Дональд Трамп відвідає Китай "у найближчому майбутньому". Але поки невідомо, чи зустрінеться він там із російським диктатором Володимиром Путіним.

"Президент Сі (лідер Китаю Сі Цзіньпін - ред.) запросив мене до Китаю, і, ймовірно, ми це зробимо в найближчому майбутньому - трохи пізніше, але не надто далеко", - зазначив Трамп.

Також він прокоментував можливість зустрічі з Путіним у Китаї.

Зірка хеві-металу Оззі Осборн помер на 77 році життя

У заяві його родина повідомила, що він пішов з життя "в оточенні любові".

Осборн став піонером хеві-металу разом із Black Sabbath, а згодом здобув шалений успіх як сольний виконавець. Його хіти Iron Man, Paranoid, War Pigs, Crazy Train і Changes залишили глибокий слід як у творчості гурту, так і в його сольній кар'єрі.

Під час виконання польотного завдання розбився винищувач Mirage-2000, - ПС

"Далі діяв грамотно, як належить у кризових ситуаціях, і успішно катапультувався. Пошуково-рятувальна команда знайшла льотчика, стан стабільний. На землі – без постраждалих. Призначено спеціальну комісію, для встановлення причин авіаційної події", - йдеться у повідомленні.