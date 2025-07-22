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Можуть відправити на війну: Польща закликала своїх громадян виїхати з Росії

Варшава, Вівторок 22 липня 2025 18:38
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Можуть відправити на війну: Польща закликала своїх громадян виїхати з Росії Ілюстративне фото: поляків закликали виїхати з Росії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Влада Польщі радить своїм громадянам покинути територію Росії. Зокрема, це пов'язано із загрозою мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Польщі.

У МЗС нагадали, що Росія закрила генеральні консульства Польщі в Санкт-Петербурзі та Калінінграді. На цьому тлі можливість надання прямої консульської допомоги громадянам Польщі стає дедалі складнішою.

"У разі різкого погіршення ситуації з безпекою, закриття кордонів або інших непередбачених ситуацій евакуація може виявитися значно ускладненою або навіть неможливою", - додали у відомстві.

У відомстві також звернули увагу на відсутність прямого авіасполучення між Польщею та Росією, обмежені можливості для подорожей, недоступність польських банківських сервісів, а також ризик довільних затримань і перевірок з боку російських спецслужб.

"Громадяни Польщі, які мають також російське громадянство, розглядаються відповідно до російського законодавства виключно як громадяни Російської Федерації. У нинішніх умовах оголошення російською владою мобілізації в армію може торкнутися також осіб із подвійним громадянством", - додали у відомстві.

Крім того, в Росії можна потрапити під кримінальне переслідування за фотографування низки об'єктів - таких як поліцейські дільниці, аеропорти, військові та інші державні установи.

Росія заманіє африканців на війну

Раніше видання The Telegraph повідомляло, що африканцям у Росії обіцяють вигідну роботу, однак після приїзду їх примушують брати участь у війні проти України.

Іноземців фактично заманюють у Росію привабливими пропозиціями про працевлаштування, а потім змушують підписувати контракт із російською армією.

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