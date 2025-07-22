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Трамп висловився про можливість зустрічі з Путіним у Китаї

Вашингтон, Вівторок 22 липня 2025 20:35
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Трамп висловився про можливість зустрічі з Путіним у Китаї Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп відвідає Китай "у найближчому майбутньому". Але поки невідомо, чи зустрінеться він там із російським диктатором Володимиром Путіним.

Як передає РБК-Україна, про це американський лідер заявив під час зустрічі з президентом Філіппін Бонгбонгом Маркосом.

"Президент Сі (лідер Китаю Сі Цзіньпін - ред.) запросив мене до Китаю, і, ймовірно, ми це зробимо в найближчому майбутньому - трохи пізніше, але не надто далеко", - зазначив Трамп.

Також він прокоментував можливість зустрічі з Путіним у Китаї.

"У нас багато можливих зустрічей", - заявив без подробиць він.

Американський лідер уточнив, що рішення про поїздку до Китаю буде ухвалено незабаром.

Чутки про зустріч Трампа з Путіним

Нагадаємо, раніше The Times писало, що лідер Китаю Сі Цзіньпін хоче запросити президента США Дональда Трампа на парад у Пекіні з приводу закінчення Другої світової війни, який відбудеться у вересні. Очікується, що на парад приїде російський диктатор Володимир Путін.

За даними видання, китайський лідер може організувати тристоронню зустріч із Трампом і Путіним.

У Кремлі також заявили, що Путін може зустрітися з Трампом, якщо той поїде в Китай.

Зі свого боку керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна зазначав, що передумов для зустрічі Трампа з Путіним поки що немає.

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