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Повітряні сили повідомили про аварію винищувача Mirage-2000: перші деталі

Вівторок 22 липня 2025 23:03
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Повітряні сили повідомили про аварію винищувача Mirage-2000: перші деталі Ілюстративне фото: в Україні розбився Mirage-2000 (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Винищувач Mirage-2000, який Україна отримала від Франції, зазнав аварії. Пілот встиг катапультуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

"Увечері 22 липня 2025 року, під час виконання польотного завдання на винищувачі Mirage-2000, сталася відмова авіаційної техніки, про що пілот доповів керівнику польотів", - зазначили в Повітряних силах.

Після цього пілот діяв грамотно - він успішно катапультувався. Пошуково-рятувальна команда вже знайшла льотчика, його стан - стабільний.

Внаслідок інциденту ніхто на землі не постраждав.

У Повітряних силах уточнили, що для виявлення причин аварії вже призначили спеціальну комісію.

Mirage-2000

Mirage 2000 - французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений компанією Dassault Aviation наприкінці 1970-х років.

Він став розвитком лінійки літаків Mirage і був створений для заміни застарілих моделей Mirage III і Mirage 5. Літак вирізняється дельтоподібним крилом, високою маневреністю і можливістю нести широкий спектр озброєнь - від керованих ракет класу "повітря-повітря" до бомб, що коригуються, і ракет "повітря-земля". Mirage 2000 активно використовували ВПС Франції та експортували більш ніж у 8 країн.

Завдяки своїй простоті в обслуговуванні та адаптованості під сучасні стандарти озброєнь, Mirage 2000 досі залишається актуальним у низці країн.

6 лютого стало відомо, що Франція в рамках військової допомоги передала Україні перші винищувачі Mirage-2000.

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