Війна затягується: Свириденко хоче нову програму з МВФ

Україні потрібні додаткові фінанси, оскільки кінця війні з Росією поки що не видно. Уряд, найімовірніше, звернеться до МВФ із проханням затвердити нову програму.

Про це заявила новий прем'єр-міністр Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю Bloomberg.

За її словами, світові донори поки що виділили лише половину з передбачуваних 75 млрд доларів, необхідних для бюджету на наступні два роки.

Термін дії кредитної програми МВФ на суму близько 16 млрд доларів спливає 2027 року, невизначеність щодо тривалості війни, ймовірно, призведе до обговорення нового плану під час огляду кредитора наступного місяця.

"Якщо базовий сценарій припускатиме, що війна продовжиться наступного року, досить імовірно, що у нас буде нова програма МВФ", - заявила Свириденко.

Під час серпневого візиту МВФ обговорюватимуть економічні та військові сценарії, "щоб визначити, чи буде нова програма розумною і які її ймовірні параметри", додала вона.

За словами чиновників, знайомих із позицією фонду і Нацбанку України, переговори щодо нової програми очікуються цього року, пише Bloomberg.

МВФ схвалив поточне кредитування в березні 2023 року, порушивши прецедент, що забороняє надавати кредити країні, яка перебуває у стані війни.