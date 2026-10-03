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Дефіцит бюджету України закриють до кінця року - Зеленський

20:34 03.10.2026 Сб
2 хв
aimg Сергій Козачук
Дефіцит бюджету України закриють до кінця року - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (facebook.com_zelenskyy.official)
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Україна повністю закриє дефіцит державного бюджету до кінця поточного року. Крім того, частина залучених коштів дозволить профінансувати закупівлю безпілотників на початок 2027 року.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

За словами глави держави, робота над перекриттям бюджетного дефіциту тривала останні кілька місяців. Це стало можливим завдяки співпраці з партнерами, зокрема Євросоюзом, та перегляду внутрішнього бюджету.

"Ми закриємо нинішній дефіцит до кінця року. У нас ще є деякі питання, над якими треба попрацювати, але ми закриємо дефіцит. Я вважаю, що це великий успіх для нашої країни, нашої команди та Євросоюзу", - наголосив Зеленський.

Частину коштів із позики на наступний рік планується використати заздалегідь, щоб забезпечити українське військо необхідним озброєнням.

"Ми перенесемо це ближче до січня і за ці гроші замовимо дрони на січень та лютий 2027 року. Моя команда повернулася з Брюсселя та відзвітувала. Усе працює добре", - зазначив президент.

Нагадаємо, що раніше у Міністерстві фінансів пояснили поточну ситуацію з бюджетним дефіцитом та зазначили, що вирішення нинішніх фінансових питань не означає повної відсутності проблем у майбутньому.

Крім того, влада працює над виконанням вимог міжнародних партнерів для збереження підтримки.

Зокрема, раніше зазначалося, що Україна ризикує втратити мільярдну допомогу, якщо народні депутати не встигнуть ухвалити низку ключових законопроєктів у визначені дедлайни.

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