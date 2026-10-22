Оборона, освіта, економіка: які зміни до бюджету-2027 пропонує профільний комітет Ради

Проєкт держбюджету-2027 рекомендували до розгляду в першому читанні після опрацювання понад 5,2 тисячі поправок. Серед пропозицій комітету – нові інструменти підтримки бізнесу, аграрного сектору та регіонів.

Бюджетний комітет Верховної Ради України опрацював 5236 поправок до проєкту державного бюджету на 2027 рік. Робота включала два засідання робочих груп і дев’ятигодинне засідання комітету. У підсумку депутати врахували 90 бюджетних висновків і запропонували уряду доопрацювати документ до другого читання.

Розгляд проєкту держбюджету в першому читанні очікується орієнтовно 28 жовтня.

Серед пропозицій комітету – додаткове фінансування гуманітарного розмінування, підтримка виробників сільськогосподарської продукції, перегляд умов великої приватизації та розширення програм страхування воєнних ризиків.

Які зміни пропонують для бізнесу та економіки

Однією з пропозицій є перегляд правил великої приватизації. Комітет рекомендував дозволити у 2027 році проводити відповідні аукціони зі зниженням стартової ціни. Очікується, що це допоможе продати збиткові державні активи, зокрема Одеський припортовий завод та ''Сумихімпром''.

Також пропонують змінити підходи до використання коштів, передбачених на підтримку підприємництва. Зокрема, комітет виступив за заборону виплат за програмою ''Національний кешбек'' із бюджетної програми підтримки розвитку виробництва та підприємництва.

На цю програму передбачено 9,4 млрд грн. За пропозицією комітету, ці кошти мають спрямовувати на реальну підтримку бізнесу. Крім того, уряду рекомендували оцінити доцільність подальшого фінансування ''Національного кешбеку'' за державні кошти.

Ще один напрям – страхування воєнних ризиків. Комітет доручив уряду розглянути можливість збільшення фінансування відповідної програми, на яку наразі передбачено 1 млрд грн із загального фонду державного бюджету.

Окремо запропоновано запровадити державні гарантії компенсації шкоди, завданої війною, для фрахтувальників, операторів і власників суден під час їх перебування в територіальному морі України або в акваторіях відкритих морських портів.

На гуманітарне розмінування пропонують додатково спрямувати 100 млн грн.

Підтримка аграріїв: компенсації та пільгові кредити

Комітет запропонував збільшити державну компенсацію сільськогосподарським виробникам за будівництво або реконструкцію тваринницьких ферм для утримання корів, кіз та овець, під’їзних шляхів до них, а також об’єктів переробки молока.

Замість нинішніх 50% вартості робіт пропонують компенсувати до 75%.

Також уряд має опрацювати можливість збільшення загального обсягу підтримки виробників сільськогосподарської продукції. Зокрема, йдеться про допомогу господарствам, які працюють на територіях із ризикованим землеробством через бойові дії, та розширення доступу фермерів до пільгових кредитів.

Ще одна пропозиція стосується логістики аграрної продукції. Комітет рекомендував розглянути можливість започаткування окремого напряму державної підтримки перевезень сільськогосподарської продукції з прифронтових територій до безпечніших регіонів.

Що пропонують змінити у фінансуванні місцевих бюджетів

Комітет рекомендував уряду опрацювати можливість зарахування 4% податку на доходи фізичних осіб до бюджетів громад, за винятком військового ПДФО. Водночас необхідно знайти рішення для збалансування державного бюджету, оскільки, за оцінкою комітету, відповідна зміна може зменшити його доходи на 18,2 млрд грн.

Також уряд має розглянути можливість не вилучати реверсну дотацію з місцевих бюджетів. За оцінкою комітету, це може означати втрату 19,2 млрд грн для державного бюджету.

Крім того, пропонують збільшити фінансування Державного фонду регіонального розвитку щонайменше на 2 млрд грн і додатково спрямувати 118 млн грн місцевим бюджетам на виконання повноважень районними радами.

Окремий блок пропозицій стосується відновлення та житлових програм. Комітет доручив уряду розглянути можливість збільшення видатків на компенсацію за знищене житло, завершення раніше розпочатих освітніх і медичних об’єктів, а також розширення фінансування пільгового житлового кредитування та створення соціального житла для внутрішньо переміщених осіб.

Які зміни пропонують для освіти та науки

У сфері освіти комітет запропонував додати майже 27 млн грн на оплату праці педагогів, які проводять національний мультипредметний тест (НМТ). Також уряд має розглянути можливість збільшення фінансування облаштування укриттів у школах і дитячих садках, створення майстерень у закладах професійної та фахової передвищої освіти й забезпечення енергетичної незалежності навчальних закладів. Крім того, пропонують спрямовувати залишки освітньої субвенції до спеціального фонду МОН для покриття поточних потреб упродовж року.

Окремо комітет рекомендував збільшити на 700 млн грн видатки на наукову діяльність установ Національної академії наук України та виділити додаткові 10 млн грн Українській академії лідерства. Уряд також має знайти кошти на пілотний проєкт реформи оплати праці вчителів.

Які пропозиції стосуються оборонних витрат

У сфері оборони комітет рекомендував уряду опрацювати можливість збільшення грошового забезпечення військовослужбовців.

Також запропоновано розглянути можливість збільшення державних гарантій для підприємств оборонно-промислового комплексу вдвічі – до 60 млрд грн.

Серед інших пропозицій – збільшення видатків на будівництво та придбання житла для військовослужбовців Збройних сил України й створення субвенції місцевим бюджетам для забезпечення роботи центрів підготовки громадян до національного спротиву.

Які ще зміни пропонують до бюджету-2027

У сфері охорони здоров’я комітет запропонував додатково виділити 150 млн грн на закупівлю ліків для пацієнтів з аутоімунними захворюваннями нервової системи та нейром’язовими захворюваннями. Також уряд має знайти фінансування для забезпечення препаратами пацієнтів з ахондроплазією та м’язовою дистрофією Дюшена, а також для закупівлі медичних виробів для клінічної лікарні ''Феофанія''.

У соціальній сфері комітет рекомендував провести інвентаризацію законодавчих актів, у яких прожитковий мінімум і мінімальна заробітна плата використовуються для розрахунку оплати праці, штрафів та інших виплат. Це має допомогти переглянути прив’язку відповідних виплат до цих показників.

Крім того, уряду доручили розглянути можливість збільшення видатків Міністерства закордонних справ для закордонних дипломатичних установ і передбачити кошти на ремонт митних сканерів.

Усі ці пропозиції мають бути опрацьовані під час підготовки проєкту державного бюджету на 2027 рік до другого читання. Остаточні обсяги фінансування залежатимуть від подальшого розгляду документа та ухвалених парламентом рішень.

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