Рада приняла за основу предложения и выводы к госбюджету-2027

Верховная Рада приняла за основу проект Бюджетных выводов к проекту Государственного бюджета на 2027 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Верховной Рады.

В то же время украинские власти работают над выполнением условий международных партнеров, необходимых для продолжения финансовой поддержки.

Напомним, ранее в Министерстве финансов прокомментировали ситуацию с дефицитом бюджета , подчеркнув, что решение текущих финансовых проблем не гарантирует отсутствия трудностей в будущем.

Председатель Комитета по вопросам бюджета Роксолана Подласа рассказала, что документ содержит 90 итоговых предложений, которые профильный бюджетный комитет сформировал по результатам обработки 5236 поправок народных депутатов.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина полностью покроет дефицит госбюджета до конца года. Часть привлеченного финансирования будет направлена на закупку беспилотников на начало 2027 года.

РБК-Украина также писало, что проект госбюджета на 2027 год рекомендовали к рассмотрению в первом чтении после обработки более 5,2 тыс. поправок. Комитет, в частности, предложил ввести новые инструменты поддержки бизнеса, аграрного сектора и регионов.