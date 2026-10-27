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Главная » Бизнес » Экономика

Рада приняла за основу предложения и выводы к госбюджету-2027

12:54 27.10.2026 Вт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Рада приняла за основу предложения и выводы к госбюджету-2027 Фото: Верховная Рада Украины (Facebook Верховной Рады)
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Верховная Рада приняла за основу проект Бюджетных выводов к проекту Государственного бюджета на 2027 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Верховной Рады.

Решение поддержали 232 народных депутата - это первый этап принятия государственного бюджета.

Председатель Комитета по вопросам бюджета Роксолана Подласа рассказала, что документ содержит 90 итоговых предложений, которые профильный бюджетный комитет сформировал по результатам обработки 5236 поправок народных депутатов.

Напомним, ранее в Министерстве финансов прокомментировали ситуацию с дефицитом бюджета, подчеркнув, что решение текущих финансовых проблем не гарантирует отсутствия трудностей в будущем.

В то же время украинские власти работают над выполнением условий международных партнеров, необходимых для продолжения финансовой поддержки.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина полностью покроет дефицит госбюджета до конца года. Часть привлеченного финансирования будет направлена на закупку беспилотников на начало 2027 года.

РБК-Украина также писало, что проект госбюджета на 2027 год рекомендовали к рассмотрению в первом чтении после обработки более 5,2 тыс. поправок. Комитет, в частности, предложил ввести новые инструменты поддержки бизнеса, аграрного сектора и регионов.

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