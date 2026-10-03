"Не означає, що проблеми немає": у Мінфіні пояснили ситуацію з дефіцитом бюджету

Після заяв представників ЄС щодо фінансування України у Мінфіні пояснили, скільки коштів потрібно бюджету та яка проблема залишається невирішеною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook міністра фінансів України Сергія Марченка.

За його словами, у цьому питанні важливо розділяти потреби державного бюджету та оборони.

Марченко наголосив, що йдеться про два окремі напрями фінансування, які не варто змішувати.

Фінансування держбюджету

Перший напрям - міжнародна фінансова допомога, яка спрямовується на невійськові видатки державного бюджету.

За словами Марченка, до кінця 2026 року Україні необхідно отримати від міжнародних партнерів 29,5 млрд доларів. Понад 3 млрд доларів із цієї суми країна отримала напередодні.

Міністр заявив, що Україна розраховує отримати решту необхідного фінансування за умови виконання всіх погоджених з партнерами зобов'язань.

Йдеться, зокрема, про рішення Верховної Ради та уряду, а також ухвалення необхідних законів і постанов.

"Фінансового розриву не буде, якщо ми в повній мірі виконаємо свою домашню роботу щодо наших зобов'язань", - заявив Марченко.

Окремо - гроші на оборону

Другий напрям стосується коштів ЄС у межах USL, які призначені для оборонних потреб, зокрема закупівлі зброї та безпілотників.

За словами міністра, ці кошти є гарантованими та не залежать від виконання додаткових умов. Станом на зараз Україна може використати до кінця 2026 року ще 17 млрд євро.

Марченко також повідомив, що Україна домовилася з Єврокомісією пришвидшити погодження запитів на отримання цих коштів.

Звідки взялася потреба у додаткових 27 млрд доларів

Водночас залишається окрема проблема, пов'язана з фінансуванням оборони.

У серпні 2026 року Міністерство оборони визначило додаткову потребу у 27 млрд доларів. Йдеться про кошти, які необхідні навіть після повного використання доступного фінансування в межах USL.

Цього тижня українська сторона провела в Брюсселі зустрічі з представниками Міноборони та Єврокомісії, під час яких обговорювали можливі способи покриття цієї суми.

Марченко зазначив, що Україна вже напрацювала відповідний план. Водночас наявність такого плану не означає, що питання додаткового фінансування оборони вже повністю вирішене.

"Ми напрацювали план і показали наше бачення, але це не означає що цієї проблеми немає", - наголосив він.

Понад 7 млрд доларів Україна планує покрити власними ресурсами. Йдеться про економію та перерозподіл державних видатків.

Ще близько 12 млрд доларів, за словами міністра, Україна розраховує залучити завдяки спільним зусиллям із партнерами.

Щодо решти суми джерело фінансування поки шукають.

"Решта коштів є критичною потребою і ми працюємо спільно з Міністерством оборони над визначенням джерела покриття", - додав міністр.

Водночас Єврокомісія не зможе закрити цю частину потреби у 2026 році через відсутність відповідних фінансових інструментів.

Марченко запевнив, що Україна продовжує працювати з міжнародними партнерами, щоб забезпечити всі потреби державного бюджету та оборони.