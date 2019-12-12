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Рада приняла закон для снижения давления на бизнес со стороны государства

Новости » Экономика     12.12.2019 - 13:42
Рада приняла закон для снижения давления на бизнес со стороны государства
Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК-Украина)

Закон должен снизить коррупционные риски

Верховная рада Украины во втором чтении одобрила законопроект № 2172, который направлен на снижение давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора. За документ проголосовали 277 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, закон направлен на снижение коррупционных рисков в деятельности чиновников при осуществлении проверок, усиление защиты потребителей и других общественных интересов в случае выявления на рынке непищевой продукции, опасной, представляющей риск и/или не соответствующей установленным требованиям.

Законопроект также является важным с точки зрения выполнения обязательств Украины в сфере европейской интеграции, предусмотренных Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС в части приведения законодательства в сфере государственного рыночного надзора в соответствии с требованиями законодательства Европейского союза.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада работает в сессионном режиме в четверг, 12 декабря.

Парламент 12 декабря уже одобрил несколько законов, в частности, продлил действие закона об особом статусе Донбасса.

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