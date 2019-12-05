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Нардепы поддержали проведение заседания Рады на следующей неделе

Новости » Политика     05.12.2019 - 17:44
Нардепы поддержали проведение заседания Рады на следующей неделе
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

Решение поддержали 229 парламентариев

Народные депутаты поддержали проведение пленарного заседания Верховной рады Украины на следующей неделе. Об этом объявил спикер ВР Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

За такое решение проголосовали 229 нардепов.

Отметим, парламентарии поддержали проект постановления, которым вносятся изменения в календарный план проведения второй сессии ВР. Изменениями предусматривается, что в неделю с 9 по 13 декабря:

  • 9 - 11 декабря - работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах);
  • 12 декабря - пленарные заседания;
  • 13 декабря - работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах).

Напомним, во вторник, 3 декабря, Верховная рада продолжила заседание парламента до исчерпания повестки дня. Совет проработал на два часа дольше из-за того, что много времени заняло рассмотрение президентского законопроекта №2116 о перезагрузке Государственного бюро расследований.

Кроме того, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что на следующей неделе в парламенте может добавиться несколько дополнительных пленарных заседаний. При этом он отметил, что за проведение дополнительных пленарных заседаний должны проголосовать народные депутаты.

Добавим, что по словам председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамия, в декабре в Верховной раде планируют ежедневно продолжать работу до окончания всех вопросов повестки дня. Кроме того, он подчеркнул, что в декабре не будет дополнительной пленарной недели.

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