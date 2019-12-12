Рада прийняла закон для зниження тиску на бізнес з боку держави

Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)

Закон повинен знизити корупційні ризики

Верховна рада України у другому читанні схвалила законопроект № 2172, який направлений на зниження тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду. За документ проголосували 277 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, закон спрямований на зниження корупційних ризиків у діяльності чиновників при здійсненні перевірок, посилення захисту споживачів та інших суспільних інтересів у разі виявлення на ринку нехарчової продукції, небезпечною, яка становить ризик та/або не відповідає встановленим вимогам.

Законопроект також є важливим з точки зору виконання зобов'язань України у сфері європейської інтеграції, передбачених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС в частині приведення законодавства у сфері державного ринкового нагляду у відповідності з вимогами законодавства Європейського союзу.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада працює в сесійному режимі у четвер, 12 грудня.

Парламенту 12 грудня вже схвалив кілька законів, зокрема, продовжив дію закону про особливий статус Донбасу.