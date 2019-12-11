В Раде рассказали, что рассмотрят в сессионный четверг

Фото: Александр Корниенко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Вопрос игорного бизнеса парламент рассматривать не будет

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, что Верховная рада Украины рассмотрит в сессионный четверг, 12 декабря, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, действующий закон об особом статусе Донбасса будет продлен на заседании 12 декабря.

Кроме того, будет принято решение о работе Временной следственной комиссии по расследованию нападений на активистов.

"У нас завтра очень насыщенная повестка дня. Мы пришли уже к согласию между фракциями по ВСК по вопросам нападений на активистов - по делу Екатерины Гандзюк. Я думаю, что завтра мы в зале это проголосуем и начнется процесс работы этой ВСК", - заявил Корниенко.

Он также отметил, что Рада завтра не будет рассматривать вопрос игорного бизнеса.

"Многие текущие законопроекты. Будет законопроект по образованию №2299. Это по ряду изменений к высшему образованию. Будет рассматриваться несколько проектов в других чтениях. Это такая хорошая спортивная программа", - добавил нардеп.

Напомним, 5 декабря народные депутаты поддержали проведение пленарного заседания Верховной рады Украины на следующей неделе в четверг, 12 декабря. За такое решение проголосовали 229 нардепов.

Как писало РБК-Украина, до этого спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявлял, что Рада может назначить несколько дополнительных пленарных заседаний, однако за проведение дополнительных пленарных заседаний должны проголосовать народные депутаты.

Добавим, по словам председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, в декабре в Верховной раде планируют ежедневно продолжать работу до окончания всех вопросов повестки дня.