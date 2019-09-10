Рада одобрила закон об импичменте президента

Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом в первом чтении законопроект №1012 "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)", передает корреспондент РБК-Украина.

Подчеркнем, изначально парламентарии приняли документ за основу 337-ю голосовами. Затем глава парламента Дмитрий Разумков озвучил предложение голосовать закон в целом. Профильный комитет также выступил в поддержку принятия документа в целом. При этом оппозиционные парламентарии заявили о грубом нарушении регламента ВР и требовали не ставить документ на голосование.

Но Разумков все-таки вынес принятие законопроекта Зеленского в целом на голосование. Его принятие поддержали 245 депутатов ВР, из которых 244 - нардепы от фракции "Слуга народа".

Суть закона

Проект определяет порядок досрочного прекращения полномочий президента Украины в случае смещения с поста в порядке импичмента.

Предлагается предусмотреть, что процедура импичмента будет инициироваться большинством народных депутатов Украины от конституционного состава ВР.

Для полного, всестороннего и беспристрастного расследования будет образовываться специальная временная следственная комиссия, в состав которой будут входить депутаты ВР (с учетом принципа пропорционального представительства депутатских фракций и групп), специальный прокурор и специальные следователи.

При этом защита прав, свобод и законных интересов главы государства в процедуре импичмента обеспечивать защитники главы государства.

Специальная временная следственная комиссия будет готовить выводы и предложения по исследованным обстоятельствам совершения президентом государственной измены или другого преступления.

Планируется, что пленарное заседание Рады, на котором будут рассматриваться указанные выводы и предложения, будет открытым (за исключением случаев, когда выводы и предложения или приложенные к ним материалы будут содержать информацию, составляющую государственную или иную охраняемую законом тайну).

После принятия решения об обвинении главы государства парламент обратится в КСУ (для получения заключения о соблюдении конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об устранении президента Украины с поста в порядке импичмента) и Верховный суд (для получения заключения о том, что деяния, в которых обвиняется президент , содержат признаки государственной измены или другого преступления).

При этом решение об отстранении главы государства с поста в порядке импичмента будет приниматься только в случае, если выводы КСУ и Верховного суда подтвердят соблюдение требований Конституции и законов Украины.

Соответствующее решение будет считаться принятым, если за него проголосует не менее трех четвертей народных депутатов Украины от конституционного состава ВР, а в случае непринятия парламентом постановления об отстранении главы государства председательствующий от имени парламента извинится перед президентом Украины.