Текст законопроекта Зеленского об импичменте обнародован на сайте Рады

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Проект закона зарегистрирован 29 мая

На сайте Верховной рады в среду, 29 мая 2019 года, был обнародован текст законопроекта об импичменте президента, который был внесен Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона на сайте парламента.

Так, законопроект "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)" был зарегистрирован 29 мая под номером 10340.

Также на сайте парламента появился текст законопроекта "О специальной временной следственной комиссии Верховной рады Украины для проведения расследования совершения президентом государственной измены или другого преступления", который был подан нардепом Алексеем Гончаренко.

Напомним, 29 мая представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об импичменте.

Позже, заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко", нардеп Алексей Гончаренко сообщил о внесении альтернативного законопроекта об импичменте. Законопроект был зарегистрирован в парламенте 29 мая.

Как писало РБК-Украина ранее, глава парламента Андрей Парубий заявил, что Верховная рада Украины рассмотрит законопроект об импичменте президента на этой неделе, на принятии документа неоднократно настаивал на тот момент кандидат в президенты Владимир Зеленский.