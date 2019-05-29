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В Раду внесли еще один законопроект об импичменте президента

Новости » Политика    29.05.2019 - 10:44
В Раду внесли еще один законопроект об импичменте президента
Фото: Алексей Гончаренко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сейчас на сайте нет текста проекта

В парламент внесен альтернативный законопроект об импичменте президента. Об этом заявил заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко", нардеп Алексей Гончаренко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, законопроект зарегистрирован в парламенте 29 мая. Однако в настоящее время на сайте Верховной рады не обнародован текст проекта.

"Я сегодня подал свой проект закона "Об импичменте". Ведь нам президент обещал, что этот проект закона будет. Мы никак не можем дождаться от президента этого законопроекта. Считаю, что этот законопроект нужен", - сообщил Гончаренко.

Напомним, ранее глава парламента Андрей Парубий заявил, что Верховная рада Украины рассмотрит законопроект об импичменте президента на этой неделе, на принятии документа неоднократно настаивал на тот момент кандидат в президенты Владимир Зеленский.

По словам спикера, у Владимира Зеленского было время до среды, 29 мая, чтобы подать свой проект закона.

"Я хочу отметить, что у президента есть еще три дня. Мы даем три дня на то, чтобы была внесена его версия. Если его версия внесена не будет, мы начнем рассмотрение во втором чтении депутатского законопроекта", - заявил Парубий на заседании согласительного совета в понедельник, 27 мая.

Как писало РБК-Украина ранее, в центре Ровно на майдане Независимости состоялся митинг с требованием импичмента президента Зеленского, во время которого полиция задержала двух местных жителей: 20-летний парень и 16-летняя девушка проводили несанкционированный митинг. В руках они держали плакаты с надписями "Импичмент президенту" и "Не кумовство, а по-братски".

Добавим, 22 мая на официальном сайте президента появилась петиция за отставку Зеленского, которая за менее чем за сутки набрала необходимые 25 тыс. подписей для дальнейшего рассмотрения.

ВР рассмотрит закон об импичменте президента на этой неделе В Ровно задержали двоих людей с плакатами за импичмент Зеленского
Новости Украины Алексей ГончаренкоВерховная Радаимпичмент
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