Комитет рекомендует Раде одобрить закон Зеленского об импичменте

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Законопроект президент определил как неотложный

Комитет Верховной рады по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства

рекомендует одобрить законопроект президента Владимира Зеленского об импичменте. Об этом объявил глава комитета Андрей Клочко, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, в комитете отсутствовал докладчик по законопроекту - представитель президента в парламенте, первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

"Предлагаю поддержать предложение подкомитета и рекомендовать Верховной Раде проект Закона об особой процедуре устранения президента с поста (импичмент) № 1012 рассмотреть в первом чтении и принять за основу и в целом. Кто за? 16 за", - заявил Клочко.

Ранее закон был определен президентом как неотложный. Кроме того, на сайте парламента появился текст законопроекта "О специальной временной следственной комиссии Верховной рады Украины для проведения расследования совершения президентом государственной измены или другого преступления", который был подан нардепом от фракции "Европейская солидарность" Алексеем Гончаренко.

Напомним, ранее первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук анонсировал, что вопрос о снятии неприкосновенности с президента будет внесен на следующей пленарной неделе. Он отметил, что эта процедура дает возможность привлекать к ответственности президента Украины.

Как писало РБК-Украина ранее, 3 сентября Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №7203, который предусматривает снятие неприкосновенности с народных депутатов.