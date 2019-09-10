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Рада сегодня рассмотрит законопроект об импичменте президента в первом чтении

Новости » Политика    10.09.2019 - 08:40
Рада сегодня рассмотрит законопроект об импичменте президента в первом чтении
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

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Верховная рада Украины сегодня рассмотрит законопроект об устранения президента Украины с поста (импичмент) в первом чтении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Рады.

Сообщается, что Рада рассмотрит законопроект №1012 об особой процедуре устранения президента Украины с поста. Кроме этого, отмечается, что сегодня нардепы рассмотрят законопроекты о внесении изменений в Конституцию:

  • о внесении изменения в закон Украины "О Высшем антикоррупционный суд" (относительно начала работы суда);

  • о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуального кодекса Украины относительно уменьшения давления на бизнес;

  • о внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" и некоторые другие законодательные акты Украины относительно совершенствования публичных закупок;

  • о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сокращения перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию;

  • о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования охраны прав на компоновку полупроводниковых изделий;

  • о внесении изменений в закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг;

  • о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг;

  • о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры;

  • о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти;

  • о внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в комитете предлагают рассмотреть законопроект президента Украины Владимира Зеленского о реформировании Генеральной прокуратуры в пленарный вторник, 10 сентября.

Кроме того, комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства
рекомендует одобрить законопроект президента Владимира Зеленского об импичменте.

Раде рекомендуют принять закон об электронном документообороте в ВР До конца сессии Рада рассмотрит около 200 законопроектов
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