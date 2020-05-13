Рада приняла закон о банках: что изменится

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Закон является предохранителем от возврата "ПриватБанка" Коломойскому и позволит Украине получить помощь МВФ

Принятый Верховной радой закон об обанкротившихся и национализированных банках (проект 2571-д) дает "зеленый свет" для подписания соглашения с Международным валютным фондом. Закон был главным предварительным условием МВФ.

Условие МВФ было поставлено во время телефонного разговора главы фонда Кристалины Георгиевой с президентом Украины Владимиром Зеленским в декабре 2019 года. Вторым условием было законодательство о таможне и налоговой, которое было быстро принято в начале 2020 года. При этом закона о рынке земли в требованиях МВФ к Украине не было.

Банковский законопроект, который часто называют "антиколомойским", столкнулся с серьезным сопротивлением. Ко второму чтению в него было подано 16 тыс. поправок, рассмотрение которых могло затянуть одобрение на несколько месяцев. Чтобы обойти поправки, Рада приняла изменение в Регламент и рассматривала проект по особой процедуре.

По данным НБУ, который активно поддерживал этот проект, закон позволит сделать необратимым процесс выведения банков с рынка. Решение НБУ о выводе банков нельзя будет отменить, а банк вернуть к жизни. Ликвидация банка продолжится при любых условиях, а суды не смогут подменять собой Национальный банк.

При этом в НБУ отмечают, что закон - лишь дополнительный предохранитель для возврата "ПриватБанка" Игорю Коломойскому, поскольку это невозможно даже по действующему законодательству. При этом в законе есть норма, что предыдущий владелец национализированного банка не может ни требовать возврата банка обратно, ни требовать компенсацию за банк.

Однако собственникам обанкротившихся банков будет предоставлена возможность защитить свои права. В законе четко определены условия и процедура получения компенсации. Владелец банка может обратиться в суд, и доказать, что НБУ незаконно принял решение о выводе банка, а затем доказать, что ему нанесен ущерб.

Для того чтобы процесс был справедливым, будет арбитр в виде международной аудиторской фирмы, которая будет отвечать за правильность расчетов компенсации.

При этом закон касается не только "ПриватБанка", но и многих других, которые обанкротились во время кризиса 2014-2015 годов и владельцы которых оспаривают решения НБУ в судах.

Одобрение закона открывает путь для подписания соглашения с МВФ. Премьер-министр Денис Шмыгаль надеется получить первый транш уже до конца мая. По его словам, соглашение с МВФ позволит избежать дефолта.

При этом МВФ в начале мая в условиях кризиса отказался от трехлетней программы расширенного финансирования EFF с Украиной, предложив программу Stand-by. Как заявил глава НБУ Яков Смолий, объем 18-месячной программы Stand-by, составит 5 млрд долларов. Эта та же сумма, что и по программе EFF на этот период. Глава НБУ отметил, что к этим средствам добавляется связанное финансирование доноров, которые присоединятся после подписания программы с МВФ. "Это и Всемирный банк, Европейская комиссия, и помощь правительств Канады и Японии", - добавил он.

Послы G7 заявили, что программа Международного валютного фонда (МВФ) имеет решающее значение для макроэкономической стабильности Украины и будущего реформ.

Аналитики прогнозируют, что в случае отсутствия транша Международного валютного фонда (МВФ) курс доллара к гривне поднимется выше отметки в 30 гривен за доллар.