В НБУ назвали главное требование МВФ к Украине

Фото: Олег Чурій (пресс-служба НБУ)

МВФ не требует рынка земли, но настаивает на законе, который не позволит вернуть "ПриватБанк" Коломойскому

На сегодняшний день Украина приблизилась к выполнению условий новой программы с Международным валютным фондом. Об этом сказал заместитель главы Национального банка Олег Чурий сказал в интервью Радио НВ.

Как отметил Чурій, Украина же уже приняла несколько важных законов. "Осталось принять один закон", - сказал он.

По его словам, речь идет о законе, который не дает возможности возвращения бывшим владельцам банков. Кроме того, там идет речь о компенсации. "Это не только о Приват", - добавил он.

Чурий сообщил, что сейчас нормы этого законопроекта согласовуются с Министерством юстиции.

Заместитель главы НБУ опроверг распространенное мнение о том, что МВФ требует закон о рынке земли. "О земле не говорится в меморандуме", - сообщил он.

Как отметил Чурий, на сегодняшний день в ситуации с развертыванием мирового финансового кризиса из-за коронавируса "не иметь программы с МВФ - это на самом деле совершить самоубийство".

Напомним, в декабре 2019 года глава НБУ Яков Смолий заявил, что Украина уже выполнила ряд условий Международного валютного фонда (МВФ), однако некоторые из них остаются на повестке дня. По его словам, это закон о невозможности возвращения банков на рынок, если они находятся в стадии ликвидации в Фонде гарантирования.

Напомним, министр финансов Игорь Уманский во время встречи с постоянным представителем МВФ в Украине Йостой Люнгманом заявил, что безусловным приоритетом для Украины является продолжение активного сотрудничества с Международным валютным фондом.