ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В НБУ назвали главное требование МВФ к Украине

Новости » Экономика     14.03.2020 - 14:35
В НБУ назвали главное требование МВФ к Украине
Фото: Олег Чурій (пресс-служба НБУ)

МВФ не требует рынка земли, но настаивает на законе, который не позволит вернуть "ПриватБанк" Коломойскому

На сегодняшний день Украина приблизилась к выполнению условий новой программы с Международным валютным фондом. Об этом сказал заместитель главы Национального банка Олег Чурий сказал в интервью Радио НВ.

Как отметил Чурій, Украина же уже приняла несколько важных законов. "Осталось принять один закон", - сказал он.

По его словам, речь идет о законе, который не дает возможности возвращения бывшим владельцам банков. Кроме того, там идет речь о компенсации. "Это не только о Приват", - добавил он.

Чурий сообщил, что сейчас нормы этого законопроекта согласовуются с Министерством юстиции.

Заместитель главы НБУ опроверг распространенное мнение о том, что МВФ требует закон о рынке земли. "О земле не говорится в меморандуме", - сообщил он.

Как отметил Чурий, на сегодняшний день в ситуации с развертыванием мирового финансового кризиса из-за коронавируса "не иметь программы с МВФ - это на самом деле совершить самоубийство".

Напомним, в декабре 2019 года глава НБУ Яков Смолий заявил, что Украина уже выполнила ряд условий Международного валютного фонда (МВФ), однако некоторые из них остаются на повестке дня. По его словам, это закон о невозможности возвращения банков на рынок, если они находятся в стадии ликвидации в Фонде гарантирования.

Напомним, министр финансов Игорь Уманский во время встречи с постоянным представителем МВФ в Украине Йостой Люнгманом заявил, что безусловным приоритетом для Украины является продолжение активного сотрудничества с Международным валютным фондом.

НБУ готов поддержать экономику в условиях проблем в мире из-за коронавируса Ставка сделана: почему НБУ не может сдержать панику на валютном рынке
Новости Украины МВФНациональный банк УкраиныКабинет Министров Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь