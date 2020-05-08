Послы G7 назвали значение программы МВФ для Украины

Фото: МВФ (imf.org)

Без программы МВФ Украине грозит потеря макроэкономической стабильности

Программа Международного валютного фонда (МВФ) имеет решающее значение для макроэкономической стабильности Украины. Об этом говорится в заявлении, размещенном в Twitter Группы поддержки послов стран G7 (Большой семерки) в Украине.

Послы G7 выразили благодарность и наилучшие пожелания Рону ван Родену, который оставил пост руководителя миссии МВФ в Украине, и выразили надежду на тесные и продуктивные рабочие отношения с новым руководителем миссии Иванной Владковой-Холлар.

"Доработка новой программы МВФ имеет решающее значение для макроэкономической стабильности Украины и будущего реформ", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, 7 мая Международный валютный фонд назначил главой миссии МВФ в Украине Иванну Владкову-Холлар, которая заменила на этом посту Рона ван Родена.

Напомним, 7 мая представитель МВФ Джерри Райс заявил, что фонд отказывается от подписания трехлетней программы с Украиной, а вместо этого сосредоточатся на 18-месячной в рамках механизма Stand-by.

Аналитики прогнозируют, что в случае отсутствия транша Международного валютного фонда (МВФ) курс доллара к гривне повысится выше отметки в 30 гривен за доллар.