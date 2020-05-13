Рада прийняла закон про банки: що зміниться

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Закон є запобіжником від повернення "ПриватБанку" Коломойському і дозволить Україні отримати допомогу МВФ

Ухвалений Верховною радою закон про збанкрутілі та націоналізовані банки (проект 2571-д) дає "зелене світло" для підписання угоди з Міжнародним валютним фондом. Закон був головною попередньою умовою МВФ.

Умова МВФ була поставлена під час телефонної розмови глави фонду Крісталіни Георгієвої з президентом України Володимиром Зеленським у грудні 2019 року. Другою умовою було законодавство про митницю і податкову, яке швидко було прийнято на початку 2020 року. При цьому закону про ринок землі у вимогах МВФ до України не було.

Банківський законопроект, який часто називають "антиколомойським", зіткнувся з серйозним опором. До другого читання до нього було подано 16 тис. правок, розгляд яких міг затягти схвалення на кілька місяців. Щоб обійти правки, Рада прийняла зміни до Регламенту і розглядала проект за особливою процедурою.

За даними НБУ, який активно підтримував цей проект, закон дозволить зробити незворотнім процес виведення банків з ринку. Рішення НБУ про виведення банків не можна буде скасувати, а банк повернути до життя. Ліквідація банку продовжиться за будь-яких умов, а суди не зможуть підміняти собою Національний банк.

При цьому в НБУ відзначають, що закон - лише додатковий запобіжник для повернення "ПриватБанку" Ігорю Коломойському, оскільки це неможливо навіть за чинним законодавством. При цьому в законі є норма, що попередній власник націоналізованого банку не може вимагати повернення банку назад, ані вимагати компенсацію за банк.

Однак власникам збанкрутілих банків буде надана можливість захистити свої права. У законі чітко визначені умови та процедуру отримання компенсації. Власник банку може звернутися до суду і довести, що НБУ незаконно прийняв рішення про виведення банку, а потім довести, що йому заподіяно шкоду.

Для того щоб процес був справедливим, буде арбітр у вигляді міжнародної аудиторської фірми, яка буде відповідати за правильність розрахунків компенсації.

При цьому закон стосується не тільки "ПриватБанку", але і багатьох інших, які збанкрутували під час кризи 2014-2015 років і власники яких оскаржують рішення НБУ в судах.

Схвалення закону відкриває шлях для підписання угоди з МВФ. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сподівається отримати перший транш вже до кінця травня. За його словами, угода з МВФ дозволить уникнути дефолту.

При цьому МВФ на початку травня в умовах кризи відмовився від трирічної програми розширеного фінансування EFF з Україною, запропонувавши програму Stand-by. Як заявив голова НБУ Яків Смолій, об'єм 18-місячної програми Stand-by, складе 5 млрд доларів. Ця та ж сума, що і за програмою EFF на цей період. Голова НБУ зазначив, що до цих грошей додається пов'язане фінансування донорів, які приєднаються після підписання програми з МВФ. "Це і Світовий банк, Європейська комісія, і допомога урядів Канади і Японії", - додав він.

Посли G7 заявили, що програма Міжнародного валютного фонду (МВФ) має вирішальне значення для макроекономічної стабільності України і майбутнього реформ.

Аналітики прогнозують, що в разі відсутності траншу Міжнародного валютного фонду (МВФ) курс долара до гривні підвищиться вище позначки в 30 гривень за долар.