Аналитики прогнозируют курс доллара выше 30 гривен без транша МВФ

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Без транша МВФ Украина сможет протянуть до осени, но последствия будут очень серьезными

В случае отсутствия транша Международного валютного фонда (МВФ) курс доллара к гривне поднимется выше отметки в 30 гривен за доллар. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Максим Пархоменко, аналитик Альпари.

Как отметил эксперт, для получения транша необходимо провести реформы и подписать программу с МВФ.

По его словам, сейчас правительство пытается маневрировать, а Минфин всеми способами пытается уверить рынок в том, что есть успех в переговорах и транш будет.

"Давая рынку надежду и вселяя веру в будущее сотрудничество с МВФ, Минфин может легче занимать на внешнем и внутреннем рынке, не нуждаясь в деньгах МВФ. Эта история очень хорошо работала ранее, когда после смены власти президент Владимир Зеленский декларировал работу с МВФ, но по факту от разговоров за год к действиям мы так и не перешли", - напомнил аналитик.

Он считает, что однозначно, сказать рынку, что мы не работаем с МВФ - это означает закрыть доступ к долговому рынку, создать проблемы бюджету и посеять панику на рынке.

"В связи с этим так долго тянутся переговоры с МВФ. Возникает ощущение, что их используют как фактор стабилизации, а не действенный механизм получения денег", - добавил эксперт.

По его словам, в таком положении Украина может протянуть до осени.

"В этот период нас ожидают крупные выплаты по долгам. Разобраться с ними мы можем за счет нового кредита от МВФ, заняв деньги на рынке или урезав расходы бюджета. Возможности для займов на рынке будут открываться ближе к концу лета. Скорее всего, покрыть дефицит за счет внешних рынков в такой коротки срок не получится. Из-за этого нужно будет занимать деньги у МВФ в дальнейшем. Если ситуация на рынках будет положительной, сотрудничество с МВФ будет ограничено", - констатировал аналитик Альпари.

Напомним, 7 мая представитель МВФ Джерри Райс заявил, что фонд отказывается от подписания трехлетней программы с Украиной, а вместо этого сосредоточатся на 18-месячной в рамках механизма Stand-by.

В то же время в Минфине заявил, что переговорные процессы с Международным валютным фондом продолжаются, а вопрос о модальности программы (EFF или Stand-by) еще дискутируется. Кроме того, в Минфине отметили, что объем финансовой поддержки Украины со стороны Международного валютного фонда (МВФ) не изменится.