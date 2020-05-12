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Шмыгаль исключил дефолт Украины

Новости » Финансовый кризис 2020     12.05.2020 - 12:12
Шмыгаль исключил дефолт Украины
Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)

Премьер-министр надеется на кредит МВФ на сумму 5 млрд долларов

Премьер-министр Денис Шмыгаль уверен в том, Украине удастся заключить соглашение с Международным валютным фондом (МВФ) и избежать дефолта. Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Handelsblatt.

Как отмечается в публикации, Шмыгаль "не видит абсолютно никаких причин для неплатежеспособности" Украины, поскольку страна собирается получить кредит в 5 млрд долларов от МВФ.

Однако для этого Украине необходимо принять банковский закон, который сделает невозможным возврат "ПриватБанка" Игорю Коломойскому, который спонсировал президента Владимира Зеленского и оказал на него огромное влияние, пишет Handelsblatt.

Шмыгаль заявил изданию, что Коломойский, скорее всего, потерпит неудачу: закон о банках будет принят в ближайшее время. "Тогда возврат банка или многомиллиардная компенсация предыдущим владельцам будет невозможна. Это важно для доверия Украине", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) согласится вести переговоры с Украиной о новой программе только после одобрения Верховной радой банковского законопроекта 2571-д. Так называемый "антиколомойский" закон сделает необратимым процесс выведения банков с рынка.

Напомним, глава НБУ Яков Смолий заявил, что Национальный банк не рассматривает вариант отказа Украины от выплаты по обязательствам. "Мы не видим оснований для развития таких событий и не рассматриваем сегодня вообще вариант дефолта для Украины", - сказал он.

Теги Новости Украины Премьер-министрдефолтМВФ
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