Министр финансов пояснил причину смены программы МВФ

Фото: Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Предложенная МВФ программа Stand-by более короткая, но сумма на 2020-2021 годы не меняется

Международный валютный фонд предложил Украины программу Stand-by вместо программы расширенного финансирования EFF в связи с ухудшением ситуации в мире. Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко во время онлайн-заседания комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Министр напомнил, что 7 мая МВФ заявил о том, что в связи с тем, что ситуация в мире ухудшается, "для всех стран мира они не рассматривают возможности программы структурных реформ".

"Они предлагают программу Stand-by", - сказал он.

Как отметил Марченко, новая программа более короткая - на 1,5 года, в то время как программа EFF - на три года.

"Сумма средства на 2020 и 2021 год остается неизменной для Украины в размере 5 млрд долларов", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) согласен вести переговоры с Украиной о новой программе только после одобрения Верховной радой банковского законопроекта 2571-д.

Напомним, 7 мая представитель МВФ Джерри Райс заявил, что фонд отказывается от подписания трехлетней программы с Украиной, а вместо этого сосредоточатся на 18-месячной в рамках механизма Stand-by.