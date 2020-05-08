ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Министр финансов пояснил причину смены программы МВФ

Новости » Финансовый кризис 2020     08.05.2020 - 14:15
Министр финансов пояснил причину смены программы МВФ
Фото: Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Предложенная МВФ программа Stand-by более короткая, но сумма на 2020-2021 годы не меняется

Международный валютный фонд предложил Украины программу Stand-by вместо программы расширенного финансирования EFF в связи с ухудшением ситуации в мире. Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко во время онлайн-заседания комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Министр напомнил, что 7 мая МВФ заявил о том, что в связи с тем, что ситуация в мире ухудшается, "для всех стран мира они не рассматривают возможности программы структурных реформ".

"Они предлагают программу Stand-by", - сказал он.

Как отметил Марченко, новая программа более короткая - на 1,5 года, в то время как программа EFF - на три года.

"Сумма средства на 2020 и 2021 год остается неизменной для Украины в размере 5 млрд долларов", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) согласен вести переговоры с Украиной о новой программе только после одобрения Верховной радой банковского законопроекта 2571-д.

Напомним, 7 мая представитель МВФ Джерри Райс заявил, что фонд отказывается от подписания трехлетней программы с Украиной, а вместо этого сосредоточатся на 18-месячной в рамках механизма Stand-by.

Министр финансов назвал главное условие для кредита МВФ Послы G7 назвали значение программы МВФ для Украины
Новости Украины МВФМинистерство финансов Украиныкредит
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь