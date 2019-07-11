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Рада прошла все правки в новый избирательный кодекс

Новости » Выборы 2019    11.07.2019 - 10:30
Рада прошла все правки в новый избирательный кодекс
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Всего в документ было подано 4568 правок

Верховная рада Украины накануне внеочередных выборов в ВР рассмотрела все поправки в новый избирательный кодекс с открытыми списками. Об этом объявил глава парламента Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

Всего в документ было подано 4568 поправок.

"Итак, коллеги, наконец, мы завершили рассмотрение всех поправок", - сказал Парубий.

Глава парламента отметил, что к голосованию за документ Рада перейдет около 11:00.

Напомним, народный депутат, докладчик по избирательному кодексу Александр Черненко заявил, что комитет по правовой политике и правосудию, а также рабочая группа не будут проводить отдельное заседание для подготовки поправок избирательного кодекса, которые будут поставлены на повторное голосование. Он подчеркнул, что рабочая группа рассмотрела каждую правку, и новых не появилось.

Как писало РБК-Украина, спикер Верховной рады Андрей Парубий созвал совещание по вопросу голосования за избирательный кодекс.

Добавим, глава парламента прогнозирует, что за новый избирательный кодекс проголосуют 240 депутатов Верховной рады.

Раде осталось рассмотреть менее 1% правок к новому избирательному кодексу Раде осталось рассмотреть менее 10% поправок к новому избирательному кодексу
Темы: Заседание Рады
Новости Украины Порошенко Зеленский кодексВерховная Рада
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