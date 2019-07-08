ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

NewsOne отменил телемост с Россией

Новости » Политика    08.07.2019 - 13:10
NewsOne отменил телемост с Россией
Фото: NewsOne (facebook.com newsone.ua.)

В NewsOne, заявили, что причиной отмены стали возможные акции протеста возле их здания

Телеканал NewsOne отменил телемост с Россией. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на NewsOne.

Телеканал заявил, что отменил телемост из-за "прямых угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких". Также, в NewsOne, заявили, что причиной отмены стали возможные акции протеста возле их здания.

"Поэтому телеканал NEWSONE сообщает о том, что в связи с информационной кампанией против своих журналистов, угрозой нападения на канал и использованием его имени в предвыборной кампании ряда украинских партий, мы вынуждены прекратить подготовку телемарафона "Надо поговорить", - заявили они.

Отметим, на ситуации с телемостом отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал телемост дешевым пиаром перед выборами. Президент заявил, что это попытка России поделить украинцев на "два лагеря". Также Зеленский обратился к самим журналистам канала. 

"Кто-то купил каналы, но не вас, вы не собственность, вы не коллекция Медведчука и не слуги Рабиновича. Вы четвертая власть, вы тоже слуги народа", - заявил он.

Отметим, Национальный союз журналистов Украины осудил решение канала провести телемост с РФ, а секретарь СНБО Александр Данилюк назвал телеканал NewsOne "внутрикремлевской пропагандой с ее филиалом в Киеве".

Кремль отреагировал на предложение Зеленского о переговорах Зеленский пообещал отреагировать на ситуацию с телемостом
Новости Украины Российская Федерация
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь