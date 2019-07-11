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Рада планує обмежити вплив російських грошей на телеканали

Новини » Політика    11.07.2019 - 11:50
Рада планує обмежити вплив російських грошей на телеканали
Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач, РБК-Україна)

Законопроекти стосуються каналів, які скуповує Росія

Верховна рада сьогодні розгляне два законопроекти про фінансову прозорість телеканалів. Про це заявив голова ВР Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Спікер парламенту зазначив, що після завершення розгляду правок до Виборчого кодексу до порядку денного буде включено низку законопроектів.

"Після Виборчого кодексу... включення в порядок денний для прийняття рішення. Ми включаємо в порядок денний два закони, які підготував (голова комітету з питань культури та духовності - ред.) Микола Княжицький "Про запровадження основ фінансової прозорості електронних засобів масової інформації", - сказав Парубій.

Він зазначив, що ці проекти стосуються тих каналів, які скуповує Росія через посередників в Україні. "Для того, щоб не допустити, щоб ми могли зупинити цей процес", - заявив Парубій.

Нагадаємо, генеральний прокурор Юрій Луценко заявив про те, що СБУ та ГПУ отримали достатньо доказів для того, щоб проти українського телеканалу NewsOne були застосовані санкції. Як зазначив генпрокурор, кінцевим власником NewsOne та російського "Промсвязьбанку" є одна і та ж фізична особа. У свою чергу "Промсвязьбанк" є уповноваженим банком "для фінансування та обслуговування державного оборонного замовлення країни- агресора".

Як повідомляло РБК-Україна, телеканал NewsOne планував провести 12 липня телеміст з Російською Федерацією. На каналі пояснювали такі наміри "важливістю діалогу між народами України і Росії". Однак 8 липня телеканал NewsOne скасував телеміст з Росією.

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