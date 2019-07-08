Телеканал NewsOne прокомментировал телемост с Россией

Фото: newsone (newsone.ua)

Канал объяснил, что телемост будет не с политиками, а с "обычными людьми"

Телеканал NewsOne, который собирается провести телемост с Российской Федерацией, объяснил такое решение "важностью диалога между народами Украины и России". Об этом сообщае РБК-Украина со ссылкой на заявление на сайте телеканала.

В частности, канал заявляет, что "сегодня в Украине около 70% людей ждут прямых политических переговоров с Россией".

"Надо поговорить" - это телемост между обычными людьми Украины и России: без политики, без политиков. Каждый со своей стороны должен сделать шаг для прекращениям войны", - указано в заявлении.

Также на сайте говорится что в адрес канала приходят различные сообщения против проведения телемоста. В числе таких обращений телеканал обнаружил также "прямые угрозы и запугивания".

Отметим, что в Нацраду по вопросам телерадиовещания, а также в службу безопасности Украины и Совет национальной безопасности и обороны Украины уже поданы жалобы по поводу телемоста.

Телемост планируется провести 12 июля в 18:00. Со стороны РФ сообщение собирается обеспечить телеканал "Россия 24".

Напомним, в марте этого года Латвийский канал LTV уволил сотрудника, который обеспечил телемост между студией LTV и российским каналом Russia Today. Был уволен сотрудник телеканала Харийс Лавкинайтис, который отвечал за процесс. Однако прямую трансляцию обеспечили еще восемь сотрудников LTV.