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Телеканал NewsOne прокомментировал телемост с Россией

Новости » Общество    08.07.2019 - 01:45
Телеканал NewsOne прокомментировал телемост с Россией
Фото: newsone (newsone.ua)

Канал объяснил, что телемост будет не с политиками, а с "обычными людьми"

Телеканал NewsOne, который собирается провести телемост с Российской Федерацией, объяснил такое решение "важностью диалога между народами Украины и России". Об этом сообщае РБК-Украина со ссылкой на заявление на сайте телеканала.

В частности, канал заявляет, что "сегодня в Украине около 70% людей ждут прямых политических переговоров с Россией". 

"Надо поговорить" - это телемост между обычными людьми Украины и России: без политики, без политиков. Каждый со своей стороны должен сделать шаг для прекращениям войны", - указано в заявлении.

Также на сайте говорится что в адрес канала приходят различные сообщения против проведения телемоста. В числе таких обращений телеканал обнаружил также "прямые угрозы и запугивания".

Отметим, что в Нацраду по вопросам телерадиовещания, а также в службу безопасности Украины и Совет национальной безопасности и обороны Украины уже поданы жалобы по поводу телемоста.

Телемост планируется провести 12 июля в 18:00. Со стороны РФ сообщение собирается обеспечить телеканал "Россия 24".

Напомним, в марте этого года Латвийский канал LTV уволил сотрудника, который обеспечил телемост между студией LTV и российским каналом Russia Today. Был уволен сотрудник телеканала Харийс Лавкинайтис, который отвечал за процесс. Однако прямую трансляцию обеспечили еще восемь сотрудников LTV.

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