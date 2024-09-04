Рада підтримала звільнення голови Міндовкілля Стрільця

Звільнення Стрільця підтримали 244 народних депутатів.

Фото: результати голосування (t.me/yzheleznyak)

Що відомо про Стрільця

Народився 30 червня 1984 року у Дніпропетровську (Дніпро з 2016-го).

Навчався в:

Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара за спеціальністю "Міжнародна економіка";

Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ за спеціальністю "Правознавство";

Придніпровській державній академії будівництва та архітектури за спеціальністю "Екологія та охорона навколишнього середовища";

Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування".

З 2007 по 2012-й обіймав посаду головного спеціаліста й заступника начальника відділу в структурних підрозділах Дніпропетровської облдержадміністрації, а з 2012 по 2014-й - був заступником начальника Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області.

Після цього до 2015-го був виконуючим обов'язки директора департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської облдержадміністрації. З 2015 по 2019 обіймав посаду директора.

У 2019-му його призначили заступником директора Департаменту з питань управління відходами, екологічної безпеки та переходу до кругової економіки в Міністерстві енергетики та захисту довкілля України.

З 2020 по 2022-й обіймав посаду заступника голови Міндовкілля з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, а з листопада 2021 по квітень 2022 - бум тимчасово виконуючим обов'язки голови відомства.

Очолив Міндовкілля 14 квітня 2022 року.

Кадрові зміни в Кабінеті міністрів та Офісі президента

3 вересня у фракції "Слуга Народу" заявили про кадрові перестановки в Кабінеті міністрів. Зокрема, як повідомили джерела РБК-Україна, вони також очікувались у Офісі президента (ОП).

Ввечері президент Володимир Зеленський пояснив причину відповідного кроку. Це необхідно для того, щоб державні інституції були налаштовані для досягання усіх необхідних Україні результатів.