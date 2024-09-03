Зеленський пояснив кадрові зміни в Кабміні та ОП

Державні інституції мають бути налаштовані так, щоб Україна досягла всіх результатів. Саме тому відбудеться низка кадрових змін у Кабінеті міністрів та Офісі президента.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Володимир Зеленський розповів під час вечірнього звернення.

За словами Зеленського, осінь буде надзвичайно важливою для України. Тому необхідно посилити деякі напрямки в уряді, і підготовлені кадрові рішення. Також будуть зміни в Офісі президента.

"Я розраховую й на дещо іншу вагу окремих напрямків нашої зовнішньої та внутрішньої політики. Перше - треба більше взаємодії між центральною владою та громадами. Особливо зараз, у час підготовки до зимового сезону. Друге – Україна вже досягла значних результатів в оборонному виробництві", - розповів Зеленський.

Третій напрямок - це посилення роботи з НАТО. На думку Зеленського, для цього потрібна особлива взаємодія. Четвертий напрямок - це Євросоюз та реальні переговори щодо членства, підготовка відповідних частин майбутньої угоди щодо членства.

"Це дуже чітка одночасно і юридична, і політична робота. За неї буде персональна відповідальність. І п’яте - треба поєднати все, чого Україна досягла у відносинах із партнерами - довіру до України, силу українського духу, відносини з партнерами - і ті завдання, які є перед нашою державою в протидії російській пропаганді, а також у захисті української культурної спадщини. Нам потрібен новий рівень одночасно інформаційної роботи, культурної та дипломатичної. І новий рівень відносин із глобальною українською спільнотою. Зараз час дати нові сили урядовим інституціям України, і я вдячний усім, хто допомагатиме", - підкреслив президент.

Кадрові зміни в Уряді

Сьогодні низка міністрів написали свої заяви на звільнення. До Верховної Ради України надійшли заяви про відставку від:

міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Камишіна О.М.

міністра юстиції України Малюськи Д.Л.

міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Стрільця Р.О.

віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної.

міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук.

Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія заявив, що в українському уряду плануються кадрові перестановки - змінять понад 50% складу Кабінету міністрів. Зокрема, завтра, 4 вересня, буде "день звільнень".

Сьогодні джерела РБК-Україна в уряді повідомили, що цього тижня очікуються численні кадрові перестановки у Кабінеті міністрів. Ротації можливі й в Офісі президента.

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