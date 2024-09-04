Рада поддержала увольнение главы Минприроды Стрельца

Увольнение Стрельца поддержали 244 народных депутатов.

Фото: результаты голосования (t.me/yzheleznyak)

Что известно о Стрельце

Родился 30 июня 1984 года в Днепропетровске (Днепр с 2016-го).

Учился в:

Днепропетровском национальном университете имени Олеся Гончара по специальности "Международная экономика";

Днепропетровском государственном университете внутренних дел по специальности "Правоведение";

Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры по специальности "Экология и охрана окружающей среды";

Днепропетровском региональном институте государственного управления Национальной академии государственного управления по специальности "Публичное управление и администрирование".

С 2007 по 2012-й занимал должность главного специалиста и заместителя начальника отдела в структурных подразделениях Днепропетровской облгосадминистрации, а с 2012 по 2014-й - был заместителем начальника Государственного управления охраны окружающей природной среды в Днепропетровской области.

После этого до 2015-го был исполняющим обязанности директора департамента экологии и природных ресурсов Днепропетровской облгосадминистрации. С 2015 по 2019 занимал должность директора.

В 2019-м его назначили заместителем директора Департамента по вопросам управления отходами, экологической безопасности и перехода к круговой экономике в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины.

С 2020 по 2022-й занимал должность заместителя главы Минприроды по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, а с ноября 2021 по апрель 2022 - бум временно исполняющим обязанности главы ведомства.

Возглавил Минприроды 14 апреля 2022 года.

Кадровые изменения в Кабинете министров и Офисе президента

3 сентября во фракции "Слуга Народа" заявили о кадровых перестановках в Кабинете министров. В частности, как сообщили источники, они также ожидались в Офисе президента (ОП).

Вечером президент Владимир Зеленский объяснил причину соответствующего шага. Это необходимо для того, чтобы государственные институты были настроены для достижения всех необходимых Украине результатов.