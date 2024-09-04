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Рада поддержала увольнение главы Минприроды Стрельца

Фото: Руслан Стрелец (mepr.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Верховная Рада поддержала увольнение Руслана Стрельца с должности главы министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Он возглавлял должность с 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.

Увольнение Стрельца поддержали 244 народных депутатов. 

Фото: результаты голосования (t.me/yzheleznyak)

Что известно о Стрельце

Родился 30 июня 1984 года в Днепропетровске (Днепр с 2016-го). 

Учился в: 

  • Днепропетровском национальном университете имени Олеся Гончара по специальности "Международная экономика"; 
  • Днепропетровском государственном университете внутренних дел по специальности "Правоведение";
  • Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры по специальности "Экология и охрана окружающей среды"; 
  • Днепропетровском региональном институте государственного управления Национальной академии государственного управления по специальности "Публичное управление и администрирование".

С 2007 по 2012-й занимал должность главного специалиста и заместителя начальника отдела в структурных подразделениях Днепропетровской облгосадминистрации, а с 2012 по 2014-й - был заместителем начальника Государственного управления охраны окружающей природной среды в Днепропетровской области.

После этого до 2015-го был исполняющим обязанности директора департамента экологии и природных ресурсов Днепропетровской облгосадминистрации. С 2015 по 2019 занимал должность директора. 

В 2019-м его назначили заместителем директора Департамента по вопросам управления отходами, экологической безопасности и перехода к круговой экономике в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины.

С 2020 по 2022-й занимал должность заместителя главы Минприроды по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, а с ноября 2021 по апрель 2022 - бум временно исполняющим обязанности главы ведомства. 

Возглавил Минприроды 14 апреля 2022 года

Кадровые изменения в Кабинете министров и Офисе президента

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