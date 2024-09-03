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У Раді анонсували день звільнень: змінять 50% складу Кабміну

Україна, Вівторок 03 вересня 2024 19:26
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У Раді анонсували день звільнень: змінять 50% складу Кабміну Фото: Давид Арахамія (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В українському уряду плануються кадрові перестановки - змінять понад 50% складу Кабінету міністрів. Зокрема, завтра, 4 вересня, буде "день звільнень".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови фракції "Слуга Народу" Давида Арахамії.

"Як і обіцяли, велике перезавантаження уряду вже можна очікувати цього тижня. Понад 50% штатної чисельності КМУ зазнають змін", - написав Арахамія.

За його словами, "завтра буде день звільнень, а післязавтра - день призначень".

Остаточний перелік буде визначений на засіданні фракції 4 вересня.

Кадрові перестановки в Кабміні

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорює із прем’єр-міністром Денисом Шмигалем можливі кадрові зміни в уряді. Зокрема, він заявив про необхідність вирішити питання з великою кількістю виконувачів обов'язків міністрів в Кабміні.

Сьогодні джерела РБК-Україна в уряді повідомили, що цього тижня очікуються численні кадрові перестановки у Кабінеті міністрів. Ротації можливі й в Офісі президента.

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