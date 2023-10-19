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Рада підтримала законопроєкт про заборону УПЦ (МП) у першому читанні

Фото: Рада підтримала законопроєкт про заборону УПЦ (МП) у першому читанні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов'язаних із Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

Таким чином, в Україні можуть заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату.

Зазначимо, що за таке рішення проголосувало 267 нардепів.

Діяльність УПЦ Московського патріархату

Цього року Служба безпеки України провела низки перевірок єпархій УПЦ МП. Десятки служителів Московського патріархату отримали підозру за розпалювання ворожнечі, заперечення війни та навіть державну зраду.

Найрезонанснішою стала справою колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита УПЦ МП Павла. Його підозрюють у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправданні збройної агресії РФ.

Спершу суд арештував митрополита Павла, але пізніше він вийшов з-під варти під заставу.

Додамо, що з початку повномасштабної війни спецслужба викрила понад 60 кліриків УПЦ МП, які працювали на РФ, продавали зброю і дитячу порнографію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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