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Суд продовжив строк дії обовʼязків для митрополита Павла

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Україна, Неділя 13 серпня 2023 16:17
Суд продовжив строк дії обовʼязків для митрополита Павла Фото: митрополит УПЦ МП Павло (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Соломʼянський районний суд Києва щонайменше на два місяці продовжив строк дії обовʼязків для митрополита УПЦ МП Павла.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала речник Київської обласної прокуратури Олена Ковальова.

Суд продовжив зобов'язав митрополита Павла носити електронний браслет, не залишати село Вороньків у Київській області без дозволу слідчого, за першою вимогою прибути до слідчого, прокурора чи в суд, а також не спілкуватися з потерпілими чи свідками.

Справа митрополита Павла

Нагадаємо, на початку квітня СБУ оголосила підозру митрополиту УПЦ МП Павлу у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправданні збройної агресії РФ. Суд у Києві обрав митрополиту запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

У липні СБУ вручила митрополиту нову підозру, оскільки він заперечував існування України як суверенної держави та назвав агресію РФ проти нашої країни "громадянським конфліктом". Пізніше йому обрали запобіжний захід у вигляді арешту з можливість внести заставу.

У понеділок, 7 серпня, стало відомо, що митрополита Павла випустили з-під варти, оскільки за нього внесли заставу у розмірі понад 33 млн гривень.

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