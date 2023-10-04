СБУ з початку війни викрила понад 60 кліриків Московського патріархату

З початку повномасштабної війни Служба безпеки України викрила понад 60 кліриків УПЦ МП, які працювали на Російську Федерацію, продавали зброю і дитячу порнографію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ.

Служба безпеки заявила, що постійно ведеться боротьба з підривною діяльністю російських спецслужб та криміналітету в релігійному середовищі України.

"З початку повномасштабної агресії РФ за матеріалами СБУ розпочато 68 кримінальних проваджень щодо представників УПЦ (МП), з яких 14 - митрополити церкви", - розповіли в службі.

Крім того, за даними правоохоронців, нині розслідується 18 проваджень щодо публічної агітації до релігійної ненависті, а також продажу вогнепальної зброї та поширення дитячої порнографії.

У результаті оперативних та слідчих дій, за словами СБУ, 26 фігурантам-представникам УПЦ (МП) повідомлено про підозру, а ще 19 зловмисників уже отримали судові вироки.

"Завдяки цьому двох засуджених кліриків-колаборантів вдалося обміняти на українських воїнів, які перебували в полоні у рашистів", - додали в Службі безпеки.

Декому припинили громадянство

За ініціативою Служби безпеки припинено громадянство України 19 представникам УПЦ МП, які мають російські паспорти та поширювали прокремлівські наративи про війну в Україні.

Серед них - митрополити з Київської, Дніпропетровської та Одеської областей, а також з тимчасово окупованого Криму.

Також за матеріалами СБУ заборонено в’їзд в Україну понад 177 клірикам РПЦ, у тому числі колишньому митрополиту Роменському і Буринському УПЦ (МП) у Сумській області.

Служба безпеки вкотре наголошує, що у своїй діяльності діє виключно в межах Конституції України та діючого законодавства, а також з повагою ставиться до прав кожного громадянина на свободу вибору віросповідання і світогляду.

"Але жоден ворожий поплічник та кримінальний елемент не зможе за рясою сховатися від правосуддя за злочини проти України", - додали в СБУ.

Перевірки УПЦ Московського патріархату

Нагадаємо, Служба безпеки України цього року провела низки перевірок єпархій УПЦ МП. Десятки служителів Московського патріархату отримали підозру за розпалювання ворожнечі, заперечення війни та навіть державну зраду.

Найрезонанснішою стала справою колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита УПЦ МП Павла. Його підозрюють у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправданні збройної агресії РФ.

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