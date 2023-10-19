Рада поддержала законопроект о запрете УПЦ (МП) в первом чтении

Таким образом, в Украине могут запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата.

Отметим, что за такое решение проголосовало 267 нардепов.

При этом против голосовали 11 представителей "Платформы за жизнь и мир", 3 - "Восстановление Украины". Еще двое нардепов воздержались, а 17 - не голосовали.

Деятельность УПЦ Московского патриархата

В этом году Служба безопасности Украины провела ряд проверок епархий УПЦ МП. Десятки служителей Московского патриархата получили подозрение за разжигание розни, отрицание войны и даже государственную измену.

Самым резонансным стало делом бывшего наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ МП Павла. Его подозревают в разжигании межрелигиозной розни и оправдании вооруженной агрессии РФ.

Сначала суд арестовал митрополита Павла, но позже он вышел из-под стражи под залог.

Добавим, что с начала полномасштабной войны спецслужба разоблачила более 60 клириков УПЦ МП, которые работали на РФ, продавали оружие и детскую порнографию.

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