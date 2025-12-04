Рада підтримала важливий закон про вдосконалення пошуку зниклих та ідентифікації тіл
Сьогодні, 4 грудня, Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт, який удосконалює правові засади розшуку осіб, зниклих безвісти, та ідентифікації невпізнаних тіл (останків) під час воєнного стану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу парламенту.
Законопроєкт №14095 передбачає можливість залучення міжнародних фахівців для проведення ДНК-експертиз, а також використання оцифрованих відбитків пальців.
Як зазначено в пояснювальній записці, мета законопроєкту - модернізувати національне законодавство та забезпечити умови для оперативного залучення міжнародної підтримки в питаннях ідентифікації осіб.
Це має пришвидшити процеси пошуку людей, зниклих безвісти за особливих обставин.
Наразі українське законодавство, зокрема Кримінальний процесуальний кодекс, дозволяє залучати іноземних експертів лише в межах міжнародного співробітництва під час розслідування окремих категорій кримінальних проваджень.
Водночас закон "Про державну реєстрацію геномної інформації людини" регламентує порядок роботи з геномними даними, але не містить положень про внесення до електронного реєстру результатів, отриманих криміналістами Національної поліції або залученими спеціалістами з інших держав чи міжнародних організацій.
У документі підкреслюється, що чинні норми не враховують нових викликів, пов’язаних з умовами воєнного стану, що обмежує можливості ідентифікації осіб. Саме тому виникла потреба оновити нормативну базу та адаптувати її під сучасні реалії.
Нагадаємо, раніше парламент вже підтримав законопроєкт, який встановлює чіткі терміни визнання зниклих безвісти померлими, що має зменшити правову невизначеність для родин військових та цивільних.
Також Кабінет міністрів схвалив запуск експериментального проєкту, за яким загиблих унаслідок російської агресії ідентифікуватимуть за біометричними даними.
Алгоритм дій під час розшуку зниклого безвісти військовослужбовця та інструкцію для родичів - читайте у матеріалі РБК-Україна.