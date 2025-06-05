Рада підтримала чіткі терміни: коли зниклих безвісти визнаватимуть померлими

Ілюстративне фото: Рада підтримала важливий законопроект про зниклих безвісти (Getty Images)

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про умови визнання померлими людей, які зникли безвісти на війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснювальну записку до законопроекту № 12451.

Документом пропонується внести зміни до частини 2 статті 46 Цивільного кодексу України, щоб встановити єдиний і чіткий порядок відліку строків для оголошення особи померлою, якщо вона пропала безвісти у зв'язку з воєнними діями або збройним конфліктом. Пропонується встановити, що така особа може бути оголошена померлою: за загальним правилом - після закінчення двох років з моменту закінчення воєнних дій;

за рішенням суду - раніше, але не раніше ніж через шість місяців після настання обставин, які загрожували життю особи або дають підстави припускати її загибель.