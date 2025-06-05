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Рада підтримала чіткі терміни: коли зниклих безвісти визнаватимуть померлими

Київ, Четвер 05 червня 2025 15:49
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Рада підтримала чіткі терміни: коли зниклих безвісти визнаватимуть померлими Ілюстративне фото: Рада підтримала важливий законопроект про зниклих безвісти (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про умови визнання померлими людей, які зникли безвісти на війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснювальну записку до законопроекту № 12451.

Документом пропонується внести зміни до частини 2 статті 46 Цивільного кодексу України, щоб встановити єдиний і чіткий порядок відліку строків для оголошення особи померлою, якщо вона пропала безвісти у зв'язку з воєнними діями або збройним конфліктом.

Пропонується встановити, що така особа може бути оголошена померлою:

  • за загальним правилом - після закінчення двох років з моменту закінчення воєнних дій;
  • за рішенням суду - раніше, але не раніше ніж через шість місяців після настання обставин, які загрожували життю особи або дають підстави припускати її загибель.

Зниклі безвісти

Нагадаємо, наприкінці квітня уповноважений з питань зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов розповів, що офіційно близько 60 тисяч українців є зниклими безвісти.

При цьому відомо, що з них близько 10 тисяч перебувають у російському полоні.

Водночас станом на лютий зниклими безвісти вважалися понад 50 тисяч осіб.

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