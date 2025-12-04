Рада поддержала важный закон о совершенствовании поиска пропавших и идентификации тел

Сегодня, 4 декабря, Верховная Рада приняла за основу законопроект, который совершенствует правовые основы розыска лиц, пропавших без вести, и идентификации неопознанных тел (останков) во время военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу парламента.

Законопроект №14095 предусматривает возможность привлечения международных специалистов для проведения ДНК-экспертиз, а также использования оцифрованных отпечатков пальцев.

Как указано в пояснительной записке, цель законопроекта - модернизировать национальное законодательство и обеспечить условия для оперативного привлечения международной поддержки в вопросах идентификации лиц.

Это должно ускорить процессы поиска людей, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Сейчас украинское законодательство, в частности Уголовный процессуальный кодекс, позволяет привлекать иностранных экспертов только в рамках международного сотрудничества при расследовании отдельных категорий уголовных производств.

В то же время закон "О государственной регистрации геномной информации человека" регламентирует порядок работы с геномными данными, но не содержит положений о внесении в электронный реестр результатов, полученных криминалистами Национальной полиции или привлеченными специалистами из других государств или международных организаций.

В документе подчеркивается, что действующие нормы не учитывают новых вызовов, связанных с условиями военного положения, что ограничивает возможности идентификации лиц. Именно поэтому возникла необходимость обновить нормативную базу и адаптировать ее под современные реалии.