Україна запускає біометричну ідентифікацію загиблих через війну: що зміниться

Кабмін ухвалив постанову про запуск експериментального проєкту, у межах якого загиблих унаслідок російської агресії ідентифікуватимуть за біометричними даними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.

Як зазначили в міністерстві, такий експериментальний проєкт необхідний для швидкої і точної ідентифікації загиблих військових і цивільних за допомогою біометричних даних. Система має прискорити процедури встановлення особи та забезпечити своєчасне інформування родин.

Головна проблема сьогодні - ідентифікація тіл військовослужбовців і поліцейських, репатрійованих в Україну. Традиційні методи, як-от аналіз ДНК, займають багато часу і не завжди дають результат. Використання відбитків пальців і зображень облич дасть змогу значно прискорити процес і створити більш повний облік загиблих.

У рамках проєкту уповноважені органи отримають доступ до Національної системи біометричної верифікації та ідентифікації (НСБВІ) та Автоматизованої дактилоскопічної системи МВС. Це дасть можливість перевіряти дані більш ніж 26,6 млн громадян та іноземців.

Процес включатиме зняття відбитків і фотографування тіл, внесення даних до баз та їхню автоматичну перевірку. Результати передаватимуться слідчим органам для процесуального оформлення.

Крім того, планується дактилоскопування військових і поліцейських, які беруть участь у боях. Ці дані будуть використовуватися виключно для пошуку зниклих безвісти та ідентифікації загиблих.