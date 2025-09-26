ua en ru
Пт, 26 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Україна запускає біометричну ідентифікацію загиблих через війну: що зміниться

Київ, П'ятниця 26 вересня 2025 16:03
UA EN RU
Україна запускає біометричну ідентифікацію загиблих через війну: що зміниться Ілюстративне фото: тіла загиблих на війні українців ідентифікуватимуть по-новому (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Кабмін ухвалив постанову про запуск експериментального проєкту, у межах якого загиблих унаслідок російської агресії ідентифікуватимуть за біометричними даними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.

Як зазначили в міністерстві, такий експериментальний проєкт необхідний для швидкої і точної ідентифікації загиблих військових і цивільних за допомогою біометричних даних. Система має прискорити процедури встановлення особи та забезпечити своєчасне інформування родин.

Головна проблема сьогодні - ідентифікація тіл військовослужбовців і поліцейських, репатрійованих в Україну. Традиційні методи, як-от аналіз ДНК, займають багато часу і не завжди дають результат. Використання відбитків пальців і зображень облич дасть змогу значно прискорити процес і створити більш повний облік загиблих.

У рамках проєкту уповноважені органи отримають доступ до Національної системи біометричної верифікації та ідентифікації (НСБВІ) та Автоматизованої дактилоскопічної системи МВС. Це дасть можливість перевіряти дані більш ніж 26,6 млн громадян та іноземців.

Процес включатиме зняття відбитків і фотографування тіл, внесення даних до баз та їхню автоматичну перевірку. Результати передаватимуться слідчим органам для процесуального оформлення.

Крім того, планується дактилоскопування військових і поліцейських, які беруть участь у боях. Ці дані будуть використовуватися виключно для пошуку зниклих безвісти та ідентифікації загиблих.

Повернення тіл загиблих українських захисників

Нагадаємо, Україна вже неодноразово повертала тіла загиблих на війні з окупантами солдатів.

Після їхнього повернення фахівці проводять процедуру ідентифікації, яка включає судово-медичні розтини, роботу слідчих, ДНК-експертизи та перевірку кожної деталі.

Зокрема, 18 вересня стало відомо, що в Україну повернули 1000 тіл загиблих.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ України Війна в Україні
Новини
У Повітряних силах з'явиться новий рід військ: Сирський поділився подробицями
У Повітряних силах з'явиться новий рід військ: Сирський поділився подробицями
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"