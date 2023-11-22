Рада підтримала санкції проти російської оборонки на 50 років

Верховна Рада України в середу, 22 листопада, підтримала ухвалу про затвердження рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо секторальних обмежувальних заходів відносно оборонно-промислової сфери Росії та Білорусі терміном на 50 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.
Йдеться про рішення РНБО від 20 листопада "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до РФ та Республіки Білорусь в оборонно-промисловій сфері".
На голосуванні у парламенті відповідна законодавча ініціатива (№10271) отримала підтримку 304 депутати.
"Вказаним рішенням РНБО підтримала внесені КМУ пропозиції щодо застосування певних секторальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) в оборонно-промисловій сфері строком на 50 років", - йдеться у публікації.
Нагадаємо, 20 листопада президент України Володимир Зеленський вніс до Ради законопроект про секторальні санкції до РФ та Білорусі в оборонно-промисловій сфері. У документі пропонувалося затвердити відповідне рішення РНБО від того ж дня.
Обмеження щодо російської та білоруської ОПК будуть діяти 50 років.
Згідно з документом, планується застосувати строком на 50 років такі секторальні санкції до РФ та РБ в оборонно-промисловій сфері:
Україна ввела багато рівнів санкцій проти Росії та пов’язаних з Кремлем олігархів. Ще на початку вторгнення у 2022 році НБУ заборонив обіг рубля та закрив російські державні банки. Українські суди постійно конфісковують російські активи.
Нагадаємо, у травні президент України Володимир Зеленський запропонував запровадити санкції проти Ірану на 50 років. Закон вже ухвалений Радою та набув чинності. Обмеження торкатимуться: повної заборони торговельних операцій; зупинки транзиту ресурсів; польотів й перевезення на територію України; запобігання виведенню капіталів резидентами Ірану.
Додамо, що 18 листопада Україна прийняла ряд санкцій проти фізичних та юридичних осіб, які підтримують РФ.
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