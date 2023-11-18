Зеленський про санкції проти РФ: посилюємо тиск нашої держави на них

Сьогодні, 18 листопада, Україна прийняла ряд санкцій проти фізичних та юридичних осіб, які підтримують Російську Федерацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

"Друге за сьогодні. Введено в дію кілька рішень РНБО щодо санкцій. Майже 40 російських юридичних осіб і понад 100 фізичних осіб", - сказав президент.

Він зауважив, що сьогоднішні санкції націлені на причетних до викрадення й депортації українських дітей з окупованої території. А також на осіб, які в різний спосіб допомагають російському терору проти України.

"Посилюємо тиск нашої держави на них. Кожен із них повинен відповідати за те, що наробив, і жодного звʼязку цих людей з Україною ми не залишимо", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент України сьогодні підписав указ про введення в дію рішень Ради нацбезпеки і оборони про санкції проти уповноваженої з прав дитини Російської Федерації Марії Львової-Бєлової та санкції на 10 років проти деяких фізичних осіб, які підтримували Російську Федерацію.

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