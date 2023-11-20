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Зеленський запропонував ввести санкції на 50 років до виробників зброї з РФ та Білорусі

Україна, Понеділок 20 листопада 2023 15:07
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Зеленський запропонував ввести санкції на 50 років до виробників зброї з РФ та Білорусі Фото: Зеленський пропонує санкції проти Росії та Білорусі на 50 років (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроект про секторальні санкції до Російської Федерації та Республіки Білорусь в оборонно-промисловій сфері. Обмеження будуть діяти 50 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект 10271.

Проектом пропонується затвердили рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 листопада 2023 року.

Згідно з документом, планується застосувати строком на 50 років такі секторальні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до РФ та РБ в оборонно-промисловій сфері:

  1. заборона проведення операцій з товарами і послугами, на міжнародні передачі яких поширюється дія закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання", з резидентами РФ та РБ, у тому числі тих, що проводяться із залученням резидентів інших держав;
  2. зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань на користь резидентів РФ та РБ за операціями з товарам військового призначення та подвійного використання.
  3. заборона передачі резидентам і резидентами Російської Федерації та Республіки Білорусь технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності; заборона на здійснення резидентами РФ та РБ дій з одержання охоронних документів, здійснення інших дій, пов'язаних з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування напівпровідникових виробів, торговельні марки, географічні зазначення, сорти рослин, об'єкти авторського права і суміжних прав), крім дій щодо продовження строку чинності прав інтелектуальної власності та продовження строку дії охоронних документів; заборона реєстрації і акредитації організацій колективного управління, засновниками яких є резиденти РФ та РБ;
  4. припинення дії спільних проектів та промислових програм у сфері безпеки і оборони, учасниками яких є резиденти РФ та/або РБ, щодо товарів військового призначення та подвійного використання.

Санкції проти Росії

Україна ввела багато рівнів санкцій проти Росії та пов’язаних з Кремлем олігархів. Ще на початку вторгнення у 2022 році НБУ заборонив обіг рубля та закрив російські державні банки. Українські суди постійно конфісковують російські активи.

Нагадаємо, у травні президент України Володимир Зеленський запропонував запровадити санкції проти Ірану на 50 років. Закон вже ухвалений Радою та набув чинності. Обмеження торкатимуться: повної заборони торговельних операцій; зупинки транзиту ресурсів; польотів й перевезення на територію України; запобігання виведенню капіталів резидентами Ірану.

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