Рада поддержала санкции против российской оборонки на 50 лет

Речь идет о решении СНБО от 20 ноября "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к РФ и Республике Беларусь в оборонно-промышленной сфере".

На голосовании в парламенте соответствующая законодательная инициатива (№10271) получила поддержку 304 депутатов.

"Указанным решением СНБО поддержал внесенные КМУ предложения по применению определенных секторальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в оборонно-промышленной сфере сроком на 50 лет", - говорится в публикации.

Что предшествовало

Напомним, 20 ноября президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о секторальных санкциях в РФ и Белоруссию в оборонно-промышленной сфере. В документе предлагалось утвердить соответствующее решение СНБО от того же дня.

Ограничения по российской и белорусской ОПК будут действовать 50 лет.

Какие именно ограничения

Согласно документу, планируется применить сроком на 50 лет следующие секторальные санкции против РФ и РБ в оборонно-промышленной сфере:

запрет на проведение операций с товарами и услугами, на международную передачу которых распространяется действие закона Украины "О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования", с резидентами РФ и РБ, в том числе проводимых с привлечением резидентов других государств; остановка выполнения экономических и денежных обязательств в пользу резидентов РФ и РБ по операциям по товарам военного назначения и двойного использования. запрещение передачи резидентам и резидентам РФ и РБ технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности; запрет на осуществление резидентами РФ и РБ действий по получению охранных документов, совершению других действий, связанных с охраной прав на объекты интеллектуальной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, компоновка полупроводниковых изделий, торговые марки, географические указания, сорта растений, объекты авторского права и смежных прав), кроме действий по продлению срока действия прав интеллектуальной собственности и продлению срока действия охранных документов; запрещение регистрации и аккредитации организаций коллективного управления, учредителями которых являются резиденты РФ и РБ; прекращение действия совместных проектов и промышленных программ в сфере безопасности и обороны, участниками которых являются резиденты РФ и/или РБ, в отношении товаров военного назначения и двойного использования.

Санкции Украины против РФ

Украина ввела много уровней санкций против России и связанных с Кремлем олигархов. Еще в начале вторжения в 2022 году НБУ запретил обращение рубля и закрыл российские государственные банки. Украинские суды постоянно конфисковывают российские активы.

Напомним, в мае президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести санкции против Ирана на 50 лет. Закон уже принят Радой и вступил в силу. Ограничения будут затрагивать: полный запрет торговых операций; остановки транзита ресурсов; полетов и перевозки на территорию Украины; предотвращение выведения капиталов резидентами Ирана.

Добавим, что 18 ноября Украина приняла ряд санкций против физических и юридических лиц, поддерживающих РФ.