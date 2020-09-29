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Рада отказалась рассматривать закон по поводу положений о дистанционной работе

Украина, Вторник 29 сентября 2020 12:50
Рада отказалась рассматривать закон по поводу положений о дистанционной работе
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада отказалась рассматривать законопроект, которым регулируются положения о дистанционной работе. Нардепы не смогли включить соответствующий законопроект №4051 в повестку дня для принятия решения.

Об этом заявил первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук.

"За" - 180, решение не принято, законопроект сегодня рассматриваться не будет", - отметил он.

Подчеркнем, положения о дистанционной работе в Украине до сих пор регулируются советскими актами. Например, "Положением об условиях труда надомников, утвержденным постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС от 29.09.1981".

Согласно новому законопроекту, должны появится два самостоятельных вида работы: удаленная и надомная.

В удаленной работе человек сам выбирает место работы и график. В надомной работе место работы является фиксированным и вы не можете его изменить без согласования с руководителем.

Напомним, Кабинет министров Украины готовится к возможному переходу на работу в режиме онлайн.

Как писало РБК-Украина, в Верховной раде могут пересмотреть возможность народных депутатов голосовать дистанционно: Стефанчук призывал парламентариев вернуться к соответствующему законопроекту №3250.

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