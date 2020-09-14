В Украине собираются урегулировать положения о дистанционной работе

Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Эти положения не менялись с 1981 года

В Верховной раде зарегистрировали законопроект № 4051, который должен обновить положения о дистанционной работе. Они не менялись с 1981 года.

Об этом сообщается на сайте партии "Слуга народа".

Как отмечается, положения о дистанционной работе до сих пор регулируются советским актами. Например, "Положение об условиях труда надомников, утвержденное постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС от 29.09.1981".

Новый законопроект вносит изменения в Кодекс законов о труде Украины, Закона Украины "Об охране труда".

В частности, согласно проекту закона, должны появится два самостоятельных вида работы: удаленная и надомная.

В удаленной работе человек сам выбирает место работы и график. В надомной работе место работы является фиксированным и вы не можете его изменить без согласования с руководителем.

Бюрократические процедуры будут онлайне. Ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором и иными документами работодателя можно будет в электронной форме.

Дистанционную работу можно совмещать с работой в обычном режиме. Комбинированной график работы работодатель согласовывает с работником и закрепляет в трудовом договоре о дистанционной работе.

Перевод на гибкий график. Работодатель может перевести компанию или предприятие на гибкий режим, но должен уведомить об этом сотрудников не позднее чем за 2 месяца.

Также подчеркивается, что во время карантина 36% украинцев перешли на работу из дома, согласно данным аналитической компании Factum Group.

Также РБК-Украина писало, что Кабинет министров Украины готовится к возможному переходу на работу в режиме онлайн.